شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتمسك بضم أوفى إيجاريا ووديتى إيسترن كومبانى وزد يحسمان مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، متمسكًا بضم الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، رغم ظهور اللاعب بمستوى ضعيف فى ودية بتروجت.

وظهر أوفى إيجاريا المرشح للانضمام للزمالك، بمستوى ضعيف خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى ودية بتروجت التى انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 – 1.

ولم يقدم إيجاريا المستوى المطلوب خلال الـ45 دقيقة التى شارك فيها مع الزمالك، حيث لم ينجح إلا فى شن هجمة واحدة على مرمى بتروجت، كما انتقد مسئولو الزمالك المستوى البدنى للاعب.

ورغم انتقاد مسئولى الزمالك مستوى اللاعب إلا أن جوزيه جوميز يتمسك بضمه، وهو ما تسبب فى خلاف فى الرأي بين المدرب ومسئولى القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن تحسم وديتى إيسترن كومباني وزد يوم الأحد المقبل، مصير اللاعب بشكل نهائى.