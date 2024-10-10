إبراهيم هلهول: محمد صلاح منظومة إحترافية.. وهناك ضغط من جماهير ليفربول لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف إبراهيم هلهول مدرب فريق إسبانيمور الإنجليزي، موقف محمد صلاح من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال هلهول في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح هو اللاعب الأفضل والأقوى في العالم حالياً، وهو العمود الفقري لفريق ليفربول خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الظروف في ليفربول مهيئة بشكل جيد لبقاء محمد صلاح لمدة 3 أو 4 مواسم أخرى في إنجلترا".

وتابع: "جماهير الريدز تضغط بقوة على إدارة الفريق، لتجديد عقد محمد صلاح، لمعرفتهم قيمته الكبيرة داخل صفوف الفريق".

وأكمل : "محمد صلاح عقلية محترفة بشكل كامل، لديه هدف يسعى لتحقيقه، فهو منظومة احترافية ماشية على الأرض".

وعن انتقال محمد النني إلى الجزيرة الإماراتي، قال: "النني كان بمثابة حافز أيقونة وحافز داخل أوضة اللبس الخاصة بفريق ليفربول، ولكنه ذهب إلى الإمارات للمشاركة وخوض عدد دقائق أكبر".

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