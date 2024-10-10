الامارات | بث مباشر.. مباراة الإمارات وكوريا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة 8:00 من مساء اليوم مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الكوري الشمالي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويرفع «الأبيض» شعار الفوز ولا بديل عنه لتعويض الخسارة الماضية أمام إيران بهدف دون رد، وهي الخسارة التي جمّدت رصيد المنتخب عند ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي أوزبكستان وإيران، اللذين حققا العلامة الكاملة في أول مباراتين لهما بالتصفيات.

ستكون مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره الكوري الشمالي هي الأولى منذ 13 عاماً على المستوى الرسمي، عندما التقيا في تصفيات كأس آسيا 2011، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل السلبي.



مجريات المباراة... بعد قليل

التشكيلة الرسمية لمنتخب الإمارات