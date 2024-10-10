شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: هذا الثنائي فقط يمكنهم التواجد مع منتخب مصر من عناصر الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لمعسكر مباراتي موريتانيا.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن حسام حسن له اختيارت معينة بقدرات معينة يحقق بها ما يريد، وحسام له باع طويل سواء كان لاعبا دوليًا أو مدرب لديه خبرات، وهو أدرى باختياراته.

وتابع ياسين: مباريات التصفيات دائما سهلة لكن هناك مباريات أهم في المقبل لذلك علينا مساعدته خلال الفترة المقبلة ودعمه.

وعن تجديد دماء منتخب مصر بعناصر شابة، قال ربيع ياسين: لابد أن تكون كل خطوة في منتخب مصر بحساب، وعلى حسام حسن اختيار عناصر شباب لكن يمكنها الاستمرارية، وتجديد الدماء لابد أن يكون بناء على القدرات.

واختتم ربيع ياسين: ليس كل لاعبي المنتخب الأولمبي يمتلكون القدرات للعب في المنتخب الأول، والأبرز والمميز إبراهيم عادل ومحمود صابر، والأهم هو الاستمرارية وعلينا منح حسام حسن الفرصة.