معاقبة لاعب في الدوري الألماني بسبب المثلية الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر نادي فولفسبورج الألماني، معاقبة لاعب الفريق كيفن بهرنس، بسبب رفضه التوقيع على قميص يحمل شعار "المثلية الجنسية".

وقال المدير الرياضي لفولفسبورج سيباستيان شيندزيلورز في تصريحات لشبكة سكاي ألمانيا ونقلتها "تليجراف"، إن كيفن أصبح الآن وحيدا في المنزل.

ورفض كيفن التوقيع على قميص يحمل شعار المثلية، خلال جلسة توقيع الشهر الماضي، وقال:"لن أوقع على مثل هذا النوع من الهراء المثلي".

ورد نادي فولفسبورج، في بيان: "خلال اجتماع داخلي، صدرت تصريحات لا تتوافق مع موقف فولفسبورج. وتم التعامل مع الحادث على الفور داخليًا"، وظل اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق، يوم السبت الماضي.

واعتذر كيفن بعدها وقال: "إن تعليقاتي العفوية لم تكن مقبولة على الإطلاق. وأود أن أعتذر عن ذلك. لقد تمت مناقشة هذه القضية بوضوح داخليًا وأطلب منكم تفهم أنني لا أرغب في التعليق عليها أكثر من ذلك".

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