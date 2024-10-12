قبل عرضه.. طرح الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "وتر حساس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة "ON" عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "وتر حساس" والمقرر عرضه بداية من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم.

"وتر حساس" يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مليء بالإثارة والجريمة، ويستمر على مدار 45 حلقة. يستعرض حياة ثلاثة نساء: سلمى، وكاميليا، ورغدة، اللواتي تجمعهنّ الصداقة والعمل وتفرّقهن الغيرة والطمع والطموح المفرط.

سلمى، طبيبة تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها وتحاول التغلب على سر قديم من ماضيها. تتورط في علاقة مع زوج صديقتها مما يؤدي إلى صراع بينهما. كاميليا، المحامية الطموحة، تسعى للحفاظ على زوجها ومكانتها الاجتماعية، لكنها تجد نفسها في مجموعة من الصراعات. من جهة أخرى، ترغب رغدة، مديرة التسويق في أحد مراكز التجميل والتي تمتلك جزءًا من المركز كجزء من ميراثها، في السيطرة لتحقيق أهدافها الشخصية، مما يزيد من تعقيد الصراع بين الشخصيات.