الأربعاء.. المايسترو أحمد عويضة يقود حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقود المايسترو أحمد عويضة الحفل الأوركسترالي للمطربة اللبنانية عبير نعمة في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقرر إقامته مساء الأربعاء 16 أكتوبر.

وتعود النجمة اللبنانية عبير نعمة لتطل على جمهورها المصري بعد غياب في حفل بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة أحمد عويضة، وقررت خلاله التبرع بعائدات الحفل لصالح الأسر اللبنانية المتضررة وسط الأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني حاليا.

ويضع عويضة لمسته الأوركسترالية في مهرجان الموسيقى العربية عبر سهرة موسيقية مطولة بحفلين متتاليين، بداية من حفل موسيقى المؤلفين العرب ويعقبه حفل عبير نعمة.

ويعيد عويضة خلال حفل المؤلفين العرب إحياء أشهر الأعمال الموسيقية لنخبة من المؤلفين الموسيقيين من ثلاث دول، بداية من خالد حماد وعمرو إسماعيل من مصر بجانب السعودي ممدوح سيف والبحريني وحيد الخان.

ويأتي حفل مهرجان الموسيقى العربية بعد أصداء النجاح الجماهيري التي صاحبت أخر حفلات أحمد عويضة مع النجمة الجزائرية سعاد ماسي في مهرجان العلمين.