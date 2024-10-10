"الأكثر نجاحا في أفريقيا".. كيف تناولت الصحف الأجنبية صفقة الزمالك المحتملة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخضع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، إلى فترة اختبار داخل نادي الزمالك، تصل إلى 10 أيام، قبل تحديد التعاقد معه من عدم، وذلك بعد 10 أشهر من عدم اللعب.

وتناولت الصحف الأجنبية، إمكانية انتقال أوفي إيجاريا إلى الزمالك، وعلى رأسهم "ذا صن" الإنجليزية، التي وصفت الزمالك بـ"النادي الأكثر نجاحا في أفريقيا".

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب يخضع لفترة اختبار تمهيدا للانتقال الدائم، بعدما أمضى صاحب الـ26 عاما، فترات على سبيل الإعارة مع سندرلاند ورينجرز قبل الانضمام إلى ريدينغ في صفقة بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال موقع "TRIBAL FOOTBALL"، إن نجم ليفربول السابق إيجاريا يقترب من الانضمام إلى الزمالك المصري.

وتناول موقع "FOOTBOOM"، الصفقة المحتملة للزمالك، وقال إن لاعب أرسنال وليفربول السابق أوفي إيجاريا يقترب من الانضمام للزمالك.

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