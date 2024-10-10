"الإصابة لن تمنعه".. تفاصيل تجديد عقد محمد عبدالشافي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد علي، مقدم برنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك، تفاصيل تجديد عقد محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأبيض.

وقال أحمد علي خلال تقديمه برنامج زملكاوي، أن نادي الزمالك ينجح في تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة لمدة موسم.

أضاف: "وقع محمد عبد الشافي على عقود تجديد عقده على بياض لمدة موسم بعد إصابتة الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته: "التوقيع جاء في جلسة جمعت بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة وعبد الواحد السيد مدير الكرة".

وكان محمد عبدالشافي، تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وغاب لفترة كبيرة وهو ما جعله يخرج من قائمة الأبيض، وسوف يتم إضافته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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