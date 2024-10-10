"من الأهلي ولا الزمالك؟".. الغندور يكشف اتهام لاعب مباراة السوبر الأفريقي بالمنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن تورط أحد لاعبي الأهلي والزمالك، في تناول المنشطات، خلال مباراة السوبر الأفريقي الماضية، التي انتهت بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح.

قال خالد الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "أزمة قبل مباراة السوبر المصري، وهناك لاعب في القطبين الأهلي والزمالك، مهدد بالإيقاف بسبب المنشطات".

أكمل: "هناك لجنة تابعة لمنشطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، توجهت إلى فندق الإقامة كما هو متبع قبل أي مباراة قبل السوبر الأفريقي الماضية، وأجرت تحاليل لـ 4 من الأهلي والزمالك".

أضاف: "أجرى من الأهلي كل من عمرو السولية ويحيى عطية الله وعمر كمال عبدالواحد وعمر الساعي، بالإضافة إلى 2 عقب المباراة وهم طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير".

وأوضح: "لجنة المنشطات أيضا أجرت تحاليل قبل المباراة لـ 4 من الزمالك وهم محمد صبحي ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمود بنتايك، وبعد المباراة فيه 2 وهم عبدالله السعيد وكونراد ميشالاك".

وتابع: "في لاعب من الـ 12 لاعب وأنا مش هذكر اسمه عينته إيجابية، لأنه كان واخد دواء وضروري عن طريق ناديه يثبت بالتقارير الطبية والروشتات العلاجية، أنه يتناول نوع دواء معين بسبب مرض يعاني منه، حتى يثبت براءته أمام مكافحة المنشطات".

وأتم تصريحاته: "العينة حاليا يتم تحليها في أحد المعامل بأوروبا وعلى أساس التقارير الطبية سيتم تبرئته أو استدعاءه لتحليل العينة الثانية وإثبات تورطه في تناول المنشطات".

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