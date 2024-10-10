" محدش رد عليا ومدفعوش فلوس علاجي".. يوسف حسن يكشف مفاجأة صادمة بعد رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف يوسف حسن لاعب الزمالك السابق وإنبي الحالي، كواليس أزمة رحيله عن نادي الزمالك وتفاصيل الإصابة، التي تعرض لها اللاعب خلال فترة تواجده في القلعة البيضاء.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فيريرا هو من اختارني، وقال لي انت ركز في الملعب وانت هتكون في حتة تانية، وقولت له هكون قد المسؤولية وشاركت معه في عدد من المباريات المتتالية".

وأضاف: "تعرضت للإصابة في مباراة المقاولون العرب في شهر 6 من عام 2020، كان لا بد من إجراء العملية ولكن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، أخبرني أن نترك العملية كحل أخير".

وتابع: "استمريت في المشاركة، حتى تعرضت للإصابة في نفس المكان مرة أخرى، وإجراء العملية أصبح أمر حتمي".

وأكمل: "الكابتن هشام نصر تواصل معي قبل تولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في المجلس الإحالي، ووعدني بإجراء العملية وتواصلنا مع أحد الأطباء، الذي أكد على ضرورة إجراء العملية، بعد ذلك بقيت في المنزل لمدة 3 شهور ولم يتواصل معي أحد من نادي الزمالك ولم يردوا على اتصالاتي أيضاً".

واختتم يوسف تصريحاته: "وبعد عدم التواصل معي، نزلت بوست على حسابي وقولت محدش بيرد عليا، وبعدها الزمالك كلمني والدكتور أحمد أسامة طبيب الفريق أرسلني إلى دكتور متخصص، واستمريت معه في العلاج لمدة شهرين، ولكن الزمالك لم يقم بدفع تكاليف العلاج ولذلك انكسفت وفضلت عدم الاستمرار في العلاج".



أقرأ أيضاً:

"بعد إيقافها لأسباب أخلاقية".. من هى الحكمة التركية كارا أرسلان؟ (صور)

محمد صلاح يدعم منتخب مصر للناشئين بهذه الصورة