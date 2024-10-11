تشكيلة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة ضيفا على الأهلي، في الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025.

وأعلن الفرنسي ديميتري المدير الفني لسيدات الأهلي تشكيلته لخوض اللقاء وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: حبيبة عمر، ألكسندر جورجيفتش، ثريا أشرف، رودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر، نادين محمد، حبيبة عصام.

خط الهجوم: ميا داردين، منة طارق، تشاريتي روبن.

أقرأ أيضاً:

"مفيش مستحيل".. سارة حسنين تتحدث لمصراوي بعد إنجازها في دوري أبطال آسيا للسيدات

"إيه اللي زعل الأهلاوية".. ميدو يشيد بحسين لبيب لهذا السبب

يمكننا الشكوى الآن.. الزمالك يعلق على إصدار البطاقة الدولية لأرون بوبيندزا