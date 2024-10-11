"قرار جريء".. إبراهيم نور الدين يعلق على إسناد السوبر لحكام مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني الحالي للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار إسناد مباريات السوبر المصري لحكام مصريين.

وقال نور الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إسناد مباريات السوبر لحكام مصريين قرار جريء من الاتحاد لدعم الحكم الوطني ونحو الإصلاح".

وأضاف: "لهذا أشكر جميع من ساهم في الأمر، الاتحاد والأندية المشاركة على رأسهم الأهلي والزمالك".

وتنطلق بطولة السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الحالي وحتى 24 من نفس الشهر، بمشاركة الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

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