"اكتساح للفراعنة".. القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر وموريتانيا قبل مباراة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب موريتانيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ويتفوق منتخب مصر على نظيره الموريتاني، في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث خاض المنتخبين ثلاثة مباريات معاً من قبل، تمكن خلالهم منتخب الفراعنة من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

ولم يقف تفوق المنتخب المصري على الموريتاني في تاريخ المواجهات فقط، بل أن التفوق يصل إلى القيمة التسويقية الخاصة بالمنتخبين والتي تشهد تفوقاً كبيراً للفراعنة.

وتصل القيمة التسويقية للاعبي المنتخب المصري إلى 136.55 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية الخاصة بمنتخب موريتانيا إلى 11.60 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في تشكيلة المنتخب الوطني، مقابل مبلغ مالي قدره 55 مليون يورو، بينما يعد اللاعب أبو بكر كويتا هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية من بين لاعبي منتخب موريتانيا.

ويبلغ متوسط أعمار منتخب مصر 28 عاماً، فيما جاء معدل أعمار لاعبي منتخب موريتانيا عند 27.3 عاماً.

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