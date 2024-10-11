شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بصفوف الجيش اللبنانى جراء استهداف إسرائيلى لحاجز جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، وقوع إصابات بصفوف الجيش اللبنانى جراء استهداف حاجز جنوبى لبنان، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلى استهدف حاجز للجيش اللبناني عند مفرق كفراصربين جنوبى لبنان.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان، من خلال الغارات الجوية التي تستهدف العديد من المناطق، في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع ، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي تتعرض له بعض القرى والبلدات الحدودية، بالتزامن مع استمرار العمليات التي ينفذها "حزب الله" على الجبهة الجنوبية.