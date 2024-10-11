شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: الاحتلال الإسرائيلى يخفى خسائره فى الميدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول العلاقات الإعلامية فى حزب الله محمد عفيف، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفى خسائر الميدان وخسائرها فى الداخل الإسرائيلي، مشيرا إلى أن العدو يواصل قصف الضاحية الجنوبية وغاراته العنيفة لا تتوقف.



وأكد عفيف أن ذرائع العدو بوجود مخازن أسلحة فى الضاحية لم تعد تنطلى على أحد، مشيرا إلى ما يردع العدو عن جرائمه هى المقاومة وليس المجتمع الدولى.



وأضاف عفيف على أن العدو عاجز عن التقدم إلى الأمام رغم استقدامه القوات والألوية، مؤكدا أن المقاومة بخير وتدير حقل رمايتها وتوقيت صلياتها بالشكل المناسب، مشيرا إلى ان لدى المقاومة قرار بانتهاج أسلوب الدفاع المرن وليس الموضعي



واستطرد عفيف قائلا " أقول للعدو لم تر بعد إلا القليل، فالمقاومة تنصب الكمائن للعدو ما دفعه مرارا للانكفاء".



وأكد عفيف على أن العدوان على الأمم المتحدة ومقارها مدان، وقصف المسعفين جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن العدو يقصف المسعفين وسيارات الإسعاف بتواطؤ أمريكي.