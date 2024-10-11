شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 60 جنديا إسرائيليا فى غزة وجنوب لبنان خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت معطيات للجيش الإسرائيلى إلى إصابة 60 جنديا غالبيتهم فى جنوب لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية، فى ظل استمرار الجيش فى شن عدوان شامل على لبنان وحرب إبادة على قطاع غزة.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلى، فقد وصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر2023 إلى 4700 ارتفاعا من 4640 يوم الثلاثاء الماضي.

وبذلك يكون 60 جنديا قد أصيبوا خلال يومين.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2321 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعًا من 2317 يوم الثلاثاء الماضى.

ووفقا للمعطيات، فإن 33 من المصابين ما زالوا يعالجون من إصابات خطيرة، و169 بإصابات متوسطة، و18 طفيفة.