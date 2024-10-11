شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد دبابة إسرائيلى فى اللواء 401 مدرع بقصف مضاد بمعارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل الرقيب إيتاي فوغل 22 سنة من قير، قائد دبابة في الكتيبة 46 في اللواء 401 مدرع، جراء قصف مضاد للدبابات في منطقة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عدوانها على قطاع غزة الفلسطيني، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 42 ألف وإصابة أكثر من 98 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.