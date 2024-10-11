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مقتل قائد دبابة إسرائيلى فى اللواء 401 مدرع بقصف مضاد بمعارك غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 04:49 م

تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل الرقيب إيتاي فوغل 22 سنة من قير، قائد دبابة في الكتيبة 46 في اللواء 401 مدرع، جراء قصف مضاد للدبابات في منطقة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عدوانها على قطاع غزة الفلسطيني، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 42 ألف وإصابة أكثر من 98 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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