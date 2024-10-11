شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبدأ إجلاء رعاياها من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجزائر، اليوم الجمعة، في إجلاء رعاياها من لبنان وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد، ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، تم بدء عملية إجلاء الرعايا الجزائريين وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين تم برمجتهما خصيصا لهذه العملية، على أن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية إيصالهم إلى الجزائر.

ومن المرتقب وصول الرعايا الجزائريين البالغ عددهم 306 إلى الجزائر اليوم الجمعة.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في أغسطس 2024 حيث تم إجلاء أكثر من 125 مواطن جزائري.



وأكد البيان أن "الجزائر تأمل وبصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا، وأن يعود الامن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين".