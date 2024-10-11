شكرا لقرائتكم خبر عن من هو وفيق صفا هدف إسرائيل فى غارتى بيروت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، غارتين على العاصمة اللبنانية بيروت وتحديا في منطقتي رأس النبع والنويرى؛ وكان الهدف من الغارتين اغتيال أحد قادة حزب الله وهو "وفيق صفا".

وفى هذا الصدد نقدم لكم بعض المعلومات عن وفيق صفا ومحطات حياته كأحد قيادات حزب الله، فى النقاط التالية، فدعونا نعرف من هو وفيق صفا ولماذا تستهدفه إسرائيل؟



وفيق صفا له دور مهم في الحزب على المستويين الأمني والسياسي مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله في لبنان من الشخصيات المحورية في إدارة العلاقات الخارجية والأمنية للحزب له دور كبير في العديد من المفاوضات بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2006 وُلد عام 1960 في بلدة "زبدين" المجاورة لمدينة النبطية، جنوبي لبنانانضم إلى حزب الله عام 1984 وعين رئيساً للجنة الأمنية عام 1987 شارك صفا عام 2000 في لجنة مفاوضات أسسهاأثناء اختطاف 3 جنود إسرائيليين ممن أعيدت جثثهم في 2004 إلى إسرائيل بصفقة تبادل

شارك بمفاوضات إعادة جنديي احتياط، خطفهما الحزب قبيل حرب لبنان الثانية في 2006

أُصيب اثنان من أبنائه فى تفجيرات بيجر في الـ17 من سبتمبر الماضى