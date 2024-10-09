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موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، لخوض مباراتين في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

كما يلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب موريتانيا أيضاً، في الجولة الرابعة من التصفيات.

وكان المنتخب المصري، تمكن من تحقيق الفوز، في أول جولتين بالتصفيات أمام كلا من، كاب فيردي وبوتسوانا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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