ثنائي النادي الأهلي أشرف داري ويحيى عطية الله في الأهرامات (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص ثنائي النادي الأهلي، أشرف داري ويحيى عطية الله، على زيارة الأهرامات اليوم الأربعاء.

وظهر الثنائي أشرف داري ويحيى عطية الله، خلال قيامهم بجولة سياحية في الأهرامات اليوم.

ويستعد النادي الأهلي، لخوض مباراة ودية أمام فريق حرس الحدود، يوم الجمعة المقبل، استعداداً لخوض كأس السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

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