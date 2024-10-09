كلوب يتولي منصب جديد وشرط مثير لرحيله

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، قد اعتزل التدريب، واتجه في خطوة مفاجئة نحو العمل الإداري بتوليه منصب الرئيس العالمي لكرة القدم بمجموعة "ريد بول".

وتمتلك شركة "ريد بول" العالمية عدد من الأندية في مخلتف القارات بداية من فريق لايبزيج الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأمريكي.

وسيتولى يورجن كلوب منصبه الجديد، بداية من الأول من يناير لعام 2025، حيث سيشرف على تطبيق سياسة موحدة لأندية كرة القدم التابعة لشركة المشروبات الغازية.

وسيعمل كلوب مشرفا على المدربين وإدارات الأندية التابعة لمجموعة ريد بول، مع تقديم استراتيجة واضحة لنموذج عمل تلك الأندية ومدربيها خلال المراحل المقبلة.

ويتضمن عقد كلوب مع مجموعة ريد بول، شرط يسمح له بالرحيل عن منصبه، حال تقدم له المنتخب الألماني بعرض لتدريب الفريق، حال مغادرة المدير الفني الحالي جوليان ناجلسمان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن يورجن كلوب من غير المتوقع أن يستأنف قريبا مشواره مع التدريب، خاصة مع منصبه الجديد، وهو ما يشير لاعتزاله لفترة طويلة من الوقت.