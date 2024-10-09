اكتمال صفوف منتخب مصر استعداداً لمباراة موريتانيا

الشارقة - اميمة ياسر - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، تدريبات الفريق استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

اكتملت صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين، وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش و محمود صابر، بالإضافة لمحمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، و خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد و حماده زاهر مدير التسويق .