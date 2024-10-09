الأهلي عن مصير معلول: كرة القدم لا تبقى على حال

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالأهلي عن مصير النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي يتعافى من إصابة بقطع في وتر أكيليس منذ مايو الماضي.

صرح مختار عبر قناة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء "نتمنى أن يعود معلول لحالته، فكل لاعب مصاب يجد صعوبة كبيرة في العودة".

وأضاف "نتمنى أن يعود أفضل مما كان، سيكون أمرا هائلا ونتمناه".

واستدرك مختار في ختام تصريحاته "لكن كرة القدم لا تبقى على حال، ميسي كان الأفضل في برشلونة، وأين هو الآن؟".

وأصيب علي معلول بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في أوائل شهر مايو الماضي.

وانتهى تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي علما بأنه انضم للفريق في صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.