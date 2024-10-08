"نجم من خارج النادي".. تعرف على لجنة الكرة الجديدة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل لجنة فنية خاصة بفريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي، أن اللجنة تم تشكيلها بشكل رسمي، لتخطيط مستقبل فريق الكرة، واختيار الصفقات ومناقشة الأمور الفنية.

وأضاف المصدر، أن اللجنة سوف تضم 6 أشخاص منهم واحد فقط من خارج النادي والباقي من أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح أن حسين لبيب رئيس النادي سوف يترأس اللجنة، ومعه أحمد سليمان وحسام المندوه وهاني بيرزي وعمرو أدهم من المجلس وطارق السيد نجم الفريق السابق من خارج المجلس.

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