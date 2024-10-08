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نجم الزمالك السابق: رضا عبدالعال "مكنش جامد" وزيزو أفضل منه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأبيض أفضل بالأرقام من رضا عبدالعال نجم الفريق الأسبق.

وقال نصار في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم": "رضا عبدالعال مكنش لاعب جامد في مركز صانع الألعاب، وزيزو أفضل منه مقارنة بالأرقام".

وأضاف: "حمادة عبداللطيف أمهر من رضا عبدالعال ولا يوجد مقارنة بينهما على الاطلاق، هو كان لاعب جيد ولكن هناك من هم أفضل منه بكثير".

وأتم تصريحاته: "رضا عبد العال رحل من الزمالك للأهلي، بعدما ظهر بمستوى جيد مع الأبيض، ولكنه لم يكن اللاعب الأفضل داخل الفريق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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