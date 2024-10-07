جوارديولا يكشف أسباب تمسكه بـ إيديرسون

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الأسباب الحقيقية وراء تمسكه بالحارس إيديرسون خلال الفترة المقبلة.

وعلق جوارديولا عن السبب الحقيقي وراء رفضه رحيل حارس المان سيتي، فقال: "بالتأكيد، نحن محظوظون أن إيديرسون استمر معنا".

وأكمل مدرب السيتي: "بالطبع، إيديرسون يعد لاعب مهم جدًا بالنسبة لفريقنا، وآمل أن يكون سعيدًا بهذا القرار".

وأردف: "كان يعلم منذ اليوم الأول، أنني لا أريده يرحل، الحقيقة هي أننا لم نتلقى العرض المناسب بالنسبة له".

وأضاف: "لقد قدموا عرضًا لكن الحارس الذي فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي على التوالي، لديه سعر وقيمة وإلا فلن يغادر".

وأكمل: "إذا كانت الأندية السعودية قد قدمت العرض المناسب، فلن يكون إيديرسون هنا معنا، هذه هي الحقيقة".

وأتم: "إيديرسون حارس مميز ولكن بسبب العرض المقدم غير رأيه وأبلغنا بأنه مستمر مع الفريق وسيبذل قصارى جهده".