بطولة ألمانيا: عمر مرموش "فرعون" جديد يحطم أرقام البوندسليغا

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : فرض المهاجم المصري عمر مرموش نفسه في بطولة ألمانيا لكرة القدم هذا الموسم، مع تصدره ترتيب الهدافين أمام النجم الإنكليزي هاري كاين، فيما يأمل أبناء بلده بولادة "فرعون" جديد يسير على خطى نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

سجّل ابن الخامسة والعشرين هدفين وصنع آخر الأحد، ليقود فريقه أينتراخت فرانكفورت إلى فرض التعادل 3 3 على العملاق بايرن ميونيخ ضمن المرحلة السادسة من البوندسليغا، فعلق بعد التعادل "أحاول أن أحافظ على ثبات مستواي، لكن أشكر زملائي في الفريق، فالأجواء رائعة، وكلنا أسرة واحدة داخل أرض الملعب".

رفع اللاعب الدولي رصيده إلى 8 أهداف اعتلى بها قائمة الهدافين، متفوقا على ثلاثة لاعبين بينهم كاين بفارق ثلاثة أهداف. كما رفع مساهماته التهديفية إلى 12 نتيجة صناعة 4 أهداف، ليصبح أول لاعب في تاريخ أينتراخت فرانكفورت يسجل 8 أهداف في أول 6 مراحل من الدوري.

اختارته مجلة كيكر الألمانية المتخصصة أفضل لاعب في المرحلة، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية لمرة رابعة في المراحل الست الأولى (انجاز قياسي).

سرعة قصوى لافتة

وبحسب الموقع الرسمي لرابطة الدوري (بوندسليغا)، يعتبر مرموش أكثر لاعب سدد على المرمى حتى الآن في الدوري (27 محاولة). فاز بـ 54 بالمئة من الصراعات الثنائية على الكرة ما يجعله أحد أقوى اللاعبين بدنياً في المسابقة أيضا، كما قام بـ 146 تسارعا (سبرينت)، بسرعة قصوى لافتة بلغت 35.8 كلم في الساعة.

وانتزع 15 خطأ ضده، كأكثر لاعب في الدوري حصولا على الأخطاء.

يقول دينو توبمولر مدرب أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث راهنا في الدوري بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ ولايبزيغ "يمنحنا الخطورة في الخط الأمامي. يسجل ويصنع الأهداف لزملائه ومن الصعب للغاية الدفاع أمامه بسبب سرعته القصوى".

وبدوره، قال مارسيل راب مدرب فريق هولشتاين كيل "ليس من السهل أن تدافع أمامه. هو لاعب مميز يعرف كيف يجد المساحات ومن الصعب دوما مراقبة لاعب مثل هذا".

التركيز على الدراسة

ولد عمر مرموش بالقاهرة في شباط/فبراير 1999، وبدأ مشواره مع كرة القدم في أكاديمية نادي وادي دجلة.

قال عنه علي أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي السابق ومدير قطاع الناشئين في وادي دجلة وقتها "برزت موهبته بصورة مبكرة وبدأ يترقى في فرق الناشئين في فئة سنية أكبر من تلك الخاصة به بسبب موهبته".

لكن مسيرة مرموش كادت تتعرض لنهاية مبكرة بسبب رغبة والده الذي يحمل الجنسية الكندية كذلك، في أن يركز نجله أكثر على دراسته.

قال أبو جريشة "فوجئت بوالده يخبرني أن مرموش سيغيب عن التدريبات أثناء العام الدراسي بسبب تعارض موعد المران مع يومه الدراسي. كان عمر رافضا لهذا القرار، فقررت بالاتفاق مع والده وإدارة النادي تخصيص مدرب ليقوم بتدريبه بشكل منفرد حتى لا نفقد هذه الموهبة مبكرا".

التقط الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب وادي دجلة انذاك موهبة مرموش، ليقوم بتصعيده للفريق الأول عام 2016 وهو في سن السابعة عشرة.

انتقل في العام التالي إلى ألمانيا لينضم لرديف فريق فولفسبورغ الذي استمر معه حتى تم تصعيده للفريق الأول في بداية 2021.

أعير إلى سانت باولي في دوري الدرجة الثانية، ثم إلى شتوتغارت.

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ضمه البرتغالي كارلوس كيروش للمرة الأولى إلى صفوف منتخب مصر إلى جانب النجم صلاح ورفاقه، بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب شاب في البوندسليغا عن شهر أيلول/سبتمبر.

سجل هدف الفوز في مباراته الدولية الأولى أمام ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، قبل أن يعود ليواصل التألق مع شتوتغارت، بعد أن شارك مع منتخب المصري في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون والتي حل فيها الفراعنة في المركز الثاني.

عاد إلى فولفسبورغ الذي قضى معه موسم 2022 2023 قبل أن ينضم إلى فرانكفورت في صيف 2023. وفي موسمه الأول مع فريقه الجديد، انفجرت موهبته ليسجل 17 هدفا في كل المسابقات، وارتبط بالانتقال إلى نوتنغهام فوريست الإنكليزي في بداية الموسم الجاري.

الانتقال إلى ناد آخر؟

قال وكيله الإعلامي أحمد عبدون لوكالة فرانس برس "اتقان مرموش للغات الألمانية والفرنسية والإنكليزية ساهم بقوة في مشواره الناجح حتى الآن. وجد نفسه في أينتراخت فرانكفورت، والمدرب توبمولر يثق فيه ويعتبره نجم الفريق الأول".

وحول عروض انتقاله للدوري الإنكليزي، أضاف "تقدم نوتنغهام بعرض رسمي لضمه لكن أينتراخت رفض لضعف المقابل المادي، ولأن العرض أتى في اليوم الأخير للانتقالات وكان من الصعب تعويض اللاعب".