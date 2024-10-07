عبد الحليم : على الزمالك التوقف عن الاحتفالات والتحسب لإمكانية ملاقاة الأهلي بعد أيام

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد عبد الحليم لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق على مواجهات الزمالك في كأس السوبر المصري المقرر اقامته بالامارات 20 من شهر اكتوبر الجاري والتي سيبداها بملاقاه بيراميدز ومن ثم احتمالية مواجهة الأهلي في النهائي.

وأشار إلى أنه لابد أن يسعد جمهور الزمالك بالسوبر الافريقي، لكن لاعبي الأبيض عليهم اغلاق كافة الملفات والاستعداد لكأس السوبر المصري، لأن لاعب الكرة يختلف تماما عن الجمهور. وكما علمت فأن أحمد سليمان المشرف على الكرة طالب اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، وعدم كتابة أي شئ عبر السوشيال ميديا ، لان اي نتائج سلبيه في السوبر المصري ستعود بالفريق إلى الجانب السلبي وتطفئ الفرحة.

وتابع: "الأفضل وجود 4 أطقم حكام أجانب لمباريات السوبر المصري، واعتقد أن اللجنة المنظمة للبطولة قد توافق على جلب اجانب لانجاح البطولة في النهاية".

وأتم: "مواجهات السوبر المصري ستكون قوية، وحال التقى الأهلي والزمالك مجددا ستكون موقعة قوية في ظل رغبة الأحمر في الرد على خسارة السوبر المصري واتمنى ان تخرج البطولة بشكل يليق بالكرة المصرية".