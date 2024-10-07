الامارات | بن غاطي تجدد عقد الرعاية البلاتينية لنادي شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أكتوبر 2024

جددت شركة بن غاطي، عقد رعايتها البلاتيني لنادي شباب الأهلي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لدعم كرة القدم المحلية وتعزيز مكانة الأندية الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب العقد الذي جرى توقيعه، سيحمل القميص الرسمي للفريق الأول لنادي شباب الأهلي شعار شركة بن غاطي في جميع المنافسات والمسابقات التي يخوضها النادي، وذلك طوال فترة الرعاية التي ستمتد خلال موسم 2024-2025.

وتمت مراسم التوقيع بحضور خليفة سعيد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وسعادة محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة، وسعادة اللواء طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون بتعاوننا مع نادي شباب الأهلي، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بتعزيز الرياضة المحلية ودعم الفرق التي تُلهم الأجيال القادمة. كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي رمز للسرعة والقوة والتحدي والعمل الجماعي، وهي قيم تتماشى تمامًا مع رؤية شركتنا."