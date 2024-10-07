مواجهتين في يوم واحد.. تعرف على وديات الزمالك استعدادا للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك،خوض 3 وديات استعدادا للمشاركة بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحاً.

وفي المباراة الثانية يلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحاً، يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً.