من طردته بره حياتي إلى الورد.. 10 صور لصلح سيد معوض وبركات.. ما سبب خلافهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد برنامج مساء الأنوار الذي يقدمه مدحت شلبي على شاشة قناة إم بي سي مصر صلح بين اللاعبين، سيد ومعوض ومحمد وبركات بعد خلافات دام لقرابة عام.

وكان سيد معوض قد ظهر في برنامج "الكابتن" على شاشة قناة دي إم سي، عرض عليه 3 أشخاص لاختيار الأقرب إليه منهم، وكانوا، بركات وحازم إمام ومحمد فضل، رد: "مش شايف غير فضل، بركات مش موجود في حياتي بقاله فترة، وهناك أشخاص طردتهم من حياتي وعلى رأسهم بركات".

وكشف مصدر مقرب من الثنائي لـ "الخليج 365" سبب تصريح معوض، الذي انتقد خلاله عضو اتحاد الكرة، وذلك لعدم تعيينه في الجهاز الفني لأحد المنتخبات، كما اتفقا سابقًا.

يذكر أن سيد وبركات تزاملا في النادي الإسماعيلي، حتى اعتادا الظهور ضيوفًا في البرامج سويًا، وروى معوض قصة بداية علاقتهما، قائلاً خلال لقاء تلفزيوني: "بركات كان من نجوم الإسماعيلي واستقبلني، استلمني من وأنا عندي 19 سنة".

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