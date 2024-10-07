محترف الزمالك يغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن يغادر التونسي سيف الدين الجزيري، القاهرة اليوم الإثنين، للانضمام لمنتخب بلاده استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب تونس مباراتي جزر القمر المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان سيف الجزيري شارك في تدريبات الزمالك أول أمس، بصورة طبيعية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.