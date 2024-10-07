أحمد حمدي لاعب الزمالك ينشر صورة له مع رونالدينيو ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر لاعب خط وسط الزمالك، أحمد حمدي، صورة له مع الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وكتب أحمد حمدي على الصورة: "أنا في العاشرة من عمري الآن، وفي قمة السعادة، لقد لمست الساحر، ونعم أنا بخير".

الجدير بالذكر أن أحمد حمدي يتواجد الآن في الإمارات من أجل المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي من الإصابة.

وكان قد تعرض لاعب الزمالك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بنهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

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