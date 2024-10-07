الامارات | البرازيل تخسر فينيسيوس أمام تشيلي والبيرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن المباراتين المقبلتين للبرازيل أمام تشيلي والبيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة في العنق. وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان صحافي: «كما تم الإعلان من قبل النادي الإسباني والقسم الطبي في السيليساو، فإنّه (فينيسيوس) أصيب خلال مباراة في الدوري الإسباني».

واستدعى المدرب دوريفال جونيور لاعب وسط فولهام الإنجليزي أندرياس بيريرا للحلول مكانه.

ويُشكّل انسحاب فينيسيوس، المرشح القويّ لجائزة الكرة الذهبية، ضربة جديدة للمنتخب البرازيلي الذي خسر أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة في تصفيات مونديال 2026.