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الامارات | البرازيل تخسر فينيسيوس أمام تشيلي والبيرو

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ريو دي جانيرو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب مهاجم فينيسيوس جونيور عن المباراتين المقبلتين للبرازيل أمام تشيلي والبيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة في العنق. وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان صحافي: «كما تم الإعلان من قبل النادي الإسباني والقسم الطبي في السيليساو، فإنّه (فينيسيوس) أصيب خلال مباراة في ».

واستدعى المدرب دوريفال جونيور لاعب وسط فولهام الإنجليزي أندرياس بيريرا للحلول مكانه.

ويُشكّل انسحاب فينيسيوس، المرشح القويّ لجائزة الكرة الذهبية، ضربة جديدة للمنتخب البرازيلي الذي خسر أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة في تصفيات مونديال 2026.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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