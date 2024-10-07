رحيل أمير توفيق عن لجنة تعاقدات النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي عدد من القرارات صادرة عن تحقيقات خلال الـ48 ساعة الماضية في حقيقة تصريحات القندوسي.

وصرح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق رحل عن منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي.

وأدلى أمير توفيق منذ قليل بتصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" وأوضح أنه مستمر في منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

وجاءت قرارات النادي الأهلي بعد التحقيقات كالتالي:

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.