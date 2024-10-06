التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين اليونايتد وأستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره أستون فيلا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي يشهدها ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة واضحة من قبل لاعبي أستون فيلا، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل.

وجاءت نسبة امتلاك الكرة 52% لصالح أستون فيلا، بينما 48% لصالح مانشستر يونايتد، والذي يعاني من تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إيركسن، كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.