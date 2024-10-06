شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك ينتهى من ملف شكوى بوبيندزا ويستعد لمخاطبة "فيفا"، منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا،المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر.

المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر

وجه الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، عبر موقع إكس، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين على انتصار أكتوبر المجيد، وكتب حساب المتحدة: المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر.

يدخل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، معسكرا مغلقا اليوم الأحد، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري. منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا

الزمالك ينتهى من ملف شكوى بوبيندزا ويستعد لمخاطبة "فيفا"

انتهى مسئولو نادى الزمالك من تجهيز الملف الخاص بشكوى الجابونى آرون بوبيندزا الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قرر مسئولي الزمالك شكوى اللاعب لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمطالبة بتعويض ضخم، خاصة وأن الزمالك حصل على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بعد توقيعه إلكترونيًا وموافقة ناديه على إتمام التعاقد. الأهلي يجهز بيان أزمة القندوسي لكشف تفاصيل تحقيقات 6 ساعات و30 دقيقة يستعد النادي الأهلي لإصدار بيان خلال الساعات المقبلة بعد سماع اقوال الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا ووكيل أعماله، كما تم الاستماع لأقوال أمير توفيق مدير التعاقدات بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها اللاعب الجزائري حول أسباب فشل صفقة انتقاله مواطنه جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

محمد معروف يقترب من إدارة نهائي كأس السوبر المصري

تتجه النية لدي لجنة الحكام باتحاد الكرة، لاسناد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات الي الحكم الدولي محمد معروف.

منتخب الشباب يبدأ معسكره الأول تحت قيادة ميكالي اليوم

ينطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 تحت القيادة الفنية للبرازيلي روجيريو ميكالي، والذى يبحث عن تكوين جيل واعد يحمل لواء الكرة المصرية في تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم وكذلك الأولمبياد. الأهلي يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

احتفل النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث نشرت صفحات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به صورة لـ "علم مصر" وعلّقت عليها :"نحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد ✌