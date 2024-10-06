"يلعب في أوروبا".. الزمالك يقترب من حسم صفقة صيفية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن اقتراب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر المصدر المسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن المفاوضات بينهم ولاعب فريق الشباب بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مصطفى أشرف تسير بصورة جيدة.

وأشار المصدر ذاته أن اللاعب ذو الجنسية المصرية والألمانية ضمن لاعبين يعمل الزمالك على الوصول لاتفاق معهم قبل عرضهم على المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

اللاعب صاحب الـ 20 عاماً ينشط في مركز خط الوسط؛ إذ سبق وصرح والده أنهم لن يجددوا التعاقد مع النادي الألماني؛ رغبة في خوض تجربة جديدة.

اقرأ أيضًا:

"بتزقني ليه".. موقف رائع من أكرم توفيق مع مشجع للأهلي (فيديو)

"39 صفقة بـ 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي