"بعد تعرضه لإصابة خطيرة".. ريال مدريد يعلن دعم كارفاخال بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تجديد عقد داني كارفاخال، لاعب الفريق الأول بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكارفخال قائلا أنه كما هو مخطط له، فإن ريال مدريد اتفق مع داني كارفاخال على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح النادي، أنه يريد أن يظهر للاعب كل دعمه وحبه ويتمنى له الشفاء العاجل حتى يتمكن من الاستمتاع بكرة القدم على أرض الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر، أن كارفاخال تعرض لإصابة خطيرة خلال المباراة الماضية أمام فياريال بالدوري الإسباني، وتأكد أنها قطع في الرباط الصليبي، وتقرر غيابه عن باقي الموسم.

اقرأ أيضا:

"الزمالك فاوضنا عن طريق هذا الشخص".. وكيل بلعيد يفجر مفاجأة

"يصعب موقفه".. قرار صارم من حسين لبيب بشأن تجديد عقد زيزو