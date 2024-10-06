ما هو موقف الأهلي بشأن أزمة أحمد القندوسي؟.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن موقف النادي الأهلي القانوني في أزمة اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، الذي يُعاقب مع فريق سيراميكا كليوبترا.

وأكد العمايرة، في تصريحات إذاعية خلال برنامج "10 و 10" مع محمد الليثي عبر أون تايم سبورت إف إم، أن الأهلي يحق له استرداد كافة المستحقات المالية المتعلقة بعقد اللاعب، خاصةً بعد تأكيد عدم صحة التصريحات التي أدلى بها القندوسي بشأن اتفاقه مع الأهلي، والتي زعم فيها وجود ضغوط من بعض الوكلاء للإنتقال إلى النادي.

وأضاف أن القندوسي قد خضع للجنة الاستماع بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن نادي سيراميكا كليوبترا كان بإمكانه منع اللاعب من التصريحات غير الدقيقة.

وأوضح أن الإجراءات الصحيحة في هذه الحالة تتضمن اللجوء إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يجب على الأهلي تقديم الأدلة اللازمة لإثبات عدم صحة تصريحات اللاعب.

وأشار العمايرة إلى أنه من حق النادي الأهلي أيضًا اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ العقد مع القندوسي أو عرضه للبيع.

وفي سياق متصل، أدلى القندوسي بتصريحات خلال برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حيث أوضح أن فشل صفقة انتقاله لصفوف الأهلي كان نتيجة لمحاولة فرض وكيل معين عليه في صفقة الجزائري زين الدين بلعيد.

وقال القندوسي: "كل ما أثير في الإعلام غير صحيح، صفقة بلعيد لم تكتمل بسبب الوكلاء. اللاعب كان في الأهلي بنسبة 70% بشرط أن يأتي معه وكيله، لكن البعض كان يرغب في فرض وكيل معين، واللاعب رفض بسبب وكيله الذي كان معه منذ صغره."

وأضاف أنه من أجل التواجد في الأهلي، يتعين التوقيع مع وكيل معين يتم فرضه على اللاعب.

من جهته، نفى والد اللاعب زين الدين بلعيد، والذي يلعب في صفوف سينت ترويدنيس البلجيكي، التصريحات التي أدلى بها القندوسي، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء فشل انتقال نجله إلى الأهلي هو "رياضي فقط".

وصرح والد بلعيد لصحيفة "تليجراف مصر" أن الأهلي كان نادياً محترفاً وكبيراً، وأنه كان لديهم الشرف في التفاوض مع النادي.

كما شدد على أن النادي المصري كان جاهزاً لسداد قيمة الشرط الجزائي في عقد نجله، لكن ابنه اختار الاحتراف في أوروبا.