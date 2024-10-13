مصر تدين إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر «الأونروا» بالقدس

الشارقة - اميمة ياسر -

أدانت جمهورية مصر العربية، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالبت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كافة أطراف المجتمع الدولي بالقيام بدعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، ومحذرة من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ اربعينيات القرن الماضي.

وكانت حكومة الاحتلال أصدرت أمرا بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا بالقدس، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن منطقة مقر الأونروا في القدس، ستُصادر لبناء آلاف الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن المشروع في مراحل الإعداد.