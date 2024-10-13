مقابل 60 مليون يورو.. ليفربول يسعى لضم عمر مرموش

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، الأحد، باهتمام نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بالتعاقد مع مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت المصري عمر مرموش.

وتألق مرموش بشكل استثنائي مع النادي الألماني، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، وبدأ مرموش 25 عامًا الموسم الحالي بشكل استثنائي، حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف في جميع المسابقات.

وبحسب تقرير صادر عن موقع "Fichajes" ، فإن ليفربول معجب بأداء مرموش في الدوري الألماني، وهو مستعد لضمه، ويعتزم الريدز تقديم عرض أولى بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم، ويبقى أن نرى ما إذا كان فرانكفورت مستعدًا لقبول هذا العرض.

وأضاف الموقع، يمتلك مرموش القدرات البدنية والفنية اللازمة للنجاح في كرة القدم الإنجليزية، وقد يكون لاعباً أساسياً في ليفربول إذا تمكن من التكيف بسرعة مع الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يمتلك القدرة على النجاح، ويمكنه تحويل هجوم ليفربول إلى الأفضل. ولم يتمكن داروين نونيز من تسجيل الأهداف بشكل منتظم، كما أن قدرته على إنهاء الهجمات لا تزال ضعيفة ويبدو أن ليفربول يبحث عن هداف أكثر تألقا.

وتابع، قد تكون فرصة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرة للغاية، وليفربول أحد أكبر الأندية في العالم، ومن المؤكد أن مرموش 25 عامًا سيستمتع بفرصة الانضمام إلي الريدز بالإضافة إلى لم الشمل مع مواطنه محمد صلاح على مستوى النادي ستكون حافزًا إضافيًا للمهاجم، وارتبط اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال أيضًا.

وأتم الموقع ، إذا تمكن الناديان من الاتفاق على السعر، فلن يكون من الصعب على ليفربول إتمام الصفقة، ويبقى أن نرى ما إذا كان ليفربول سيتابع اهتمامه بعرض رسمي في الأسابيع المقبلة.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، في قائمة أكثر اللاعبين إرتفاعًا في القيمة التسويقية بالدوري الألماني بعد تألقه اللافت في الموسم الجاري 2024-2025، وبلغت قيمة مرموش 40 مليون يورو وزادت 18 مليون يورو.