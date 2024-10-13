«المواقف بتتغير».. تعليق مثير من شوبير بشأن أزمة عدم سفر محمد صلاح مع منتخب مصر إلى موريتانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على الأزمة المثارة بشأن موافقة حسام حسن على مغادرة محمد صلاح لمعسكر مصر وعدم سفره مع منتخب مصر إلى موريتانيا لمواجهة منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «الدنيا مشتعلة عشان محمد صلاح غادر معسكر المنتخب بموافقة حسام حسن رغم إن حسام حسن انتقد موقف اللاعب بشدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية حينما غادر معسكر منتخب مصر حينها».

وأوضح شوبير: «يا جماعة المواقف بتتغير وناس كثير ساعتها مسكت محمد صلاح تقطيع وبعد كده صلاح ياعيني قعد 3 شهور في الإصابة، لازم نفهم الأمور متغيرة يعني مفيش ثوبات خالص مفيش ثوابت غير في الأديان الحياة كلها متغيرات ممكن تقول رأى في واحد ويطلع غلط وممكن حاجات كثير متغيرة، ممكن النهادرة متخانق مع واحد وبكرة تبقوا سمنة على عسل».

وأضاف شوبير: «خلاص يا عم غلطت مرة خلاص أوكيه والموضوع انتهى يعني، محمد صلاح في مشكلة في ملعب موريتانيا إنه ترتان قديم فحصل اتفاق بين صلاح وحسام حسن إنه ميلعبش المباراة احنا محتاجين نقطة واحدة فقط للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فلما صلاح يطلع يطلب ما يشاركش والجهاز الفني متفق معاه مفيش مشكلة».

واختتم شوبير: «طب فيه أيه يا جماعة ليه حالة الغضب إن كابتن حسام وافق إن صلاح مسافرش يعني الأمر عجيب الحقيقة».