فالفيردي يحقق رقمًا مميزًا بعد هدفه

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رقمًا مميزًا بتسجيله هدف التقدم في شباك فياريال خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الليجا.

افتتح فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس دييجو كوندي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، يتصدر فالفيردي قائمة مميزة من بين لاعبي الليجا في جميع المسابقات، حيث يعتبر الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء منذ يناير 2022، برصيد 8 أهداف.

ويأتي خلف فالفيردي كل من أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، وإياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو، برصيد 7 أهداف لكل منهما.