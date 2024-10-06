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فالفيردي يحقق رقمًا مميزًا بعد هدفه

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ، رقمًا مميزًا بتسجيله هدف التقدم في شباك فياريال خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الليجا.

افتتح فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس دييجو كوندي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، يتصدر فالفيردي قائمة مميزة من بين لاعبي الليجا في جميع المسابقات، حيث يعتبر الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء منذ يناير 2022، برصيد 8 أهداف.

ويأتي خلف فالفيردي كل من أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، وإياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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