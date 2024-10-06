صراخ وبكاء.. صور وفيديو إصابة كارفخال لاعب ريال مدريد الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم الإسباني داني كارفخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فياريال في الدوري الإسباني.

واصطدم كارفخال مع لاعب فريق فياريال في الدقيقة 92 من عمر المباراة، مما أدى إلى إصابة نجم الريال في إصابة قوية في ركبته، جعلته يصرخ بشكل كبير من الألم.

وكان ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره فريق فياريال الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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