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صراخ وبكاء.. صور وفيديو إصابة كارفخال لاعب ريال مدريد الخطيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم الإسباني داني كارفخال الظهير الأيمن لفريق ، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فياريال في .

واصطدم كارفخال مع لاعب فريق فياريال في الدقيقة 92 من عمر المباراة، مما أدى إلى إصابة نجم الريال في إصابة قوية في ركبته، جعلته يصرخ بشكل كبير من الألم.

وكان ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره فريق فياريال الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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