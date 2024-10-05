يد الإسماعيلي يفوز على الصفوة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد في النادي الإسماعيلي، على نظيرة الصفوة، بنتيجة 26 / 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، في ثالث مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز أ.

كما فاز فريق المرتبط، على الصفوة بنتيجة 17/24، ضمن منافسات المسابقة ذاتها.

وشهدت المباراة حضور كابتن محمود خليل مدير إدارة الأنشطة الرياضية.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، محمد سليمان رئيسا للجهاز، وخالد عبد الحميد مديرا فنيا، ومحمود الشربيني مدربا عاما،

ومحمود عباس أخصائي العلاج الطبيعي، وإيهاب عبده مديرا إداريا، وعربي سكر مديرا إداريا، ومحمد تهامي مسئولا للعلاج الطبيعي وعبد الرحمن بغدادي مدربا للحراس.