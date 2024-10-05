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ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم استون فيلا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الماركا الإسبانية أن نادي يضع مهاجم نادي استون فيلا ومفاجأة لهذا الموسم حتى الآن جون ديوران تحت المنظار ليكون أحد التدعيمات المنتظرة للنادي الملكي نهاية الموسم الحالي.

وكان جون ديوران قد برز في مباريات الموسم الحالي لاستون فيلا كأحد أهم اللاعبين الذين يشاركون من دكة البدلاء ويكون لهم دور كبير في تغيير نتائج فرقهم حيث نجح جون ديوران في تسجيل أربعة أهداف مع استون فيلا آخرهم هدفه في شباك بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوربا وهو هدف تاريخي بالنسبة لفريق استون فيلا كونه أول هدف للفريق الأنجليزي على ملعبه في بشكله الجديد منذ عام ١٩٩٢ .

وقالت الماركا إن المهاجم الكولومبي الشاب ٢٠ عاما - جذب أنظار نادي من قبل وكان احد اللاعبين الذين دارت حولهم الكثير من الأقاويل حول انتقاله لبرشلونة خلال الصيف الماضي إلا أن ريال مدريد يبدو عازما على التعاقد معه لزيادة القوة الهجومية للفريق الملكي.

وكشفت الماركا أن تعاقد جون ديوران مع استون فيلا ينتهي عام ٢٠٢٨ وأن استون فيلا بشكل مبدئي لن يطالب بأقل من ٥٠ مليون يورو للموافقة على انتقال اللاعب. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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