وكيل القندوسي: "تم فرض علي وأحمد يحيى على الوكيل السابق"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نصر يحيى، وكيل أحمد القندوسي، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا، على أن الوكيل السابق تم فرض عليه الثنائي أحمد وعلي يحيى.



وتحدث نصر يحيى في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالفعل، تم فرض يحيى علي وأحمد يحيى على وكيل قندوسي السابق، الذي يطالبه بـ100 ألف دولار سنويًا في شكوى رسمية متواجدة في فيفا، وإذا كان جعفر".

وتابع: "الوكيل السابق، لم يُفرض عليه، فلماذا لم يدخل الأهلي بمفرده؟ لماذا اسمي هذين الشخصين متواجدين في شكوى بفيفا؟ قندوسي لم يدخل الأهلي بمفرده

وأكمل: "أريد أن نتحدث بمستوى من الصراحة، ولا نقول كلامًا مذوقًا، قندوسي لم يهاجم الأهلي، بل تحدث عنه بشكل جيد، ولم تكن هناك مشكلة مع النادي، وتحدث بشكل جيد عن الخطيب وسامي قمصان".

وأردف: "أنا معه في أي كلمة صدرت من لسانه، وأدعمه، هو لم يذكر اسم أمير توفيق في تصريحاته، أي كلمة قيلت على لسان اللاعب، أنا أستطيع تأكيدها في اجتماع الأهلي، ولدينا جلسة مع النادي وليس تحقيقًا".